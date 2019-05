Le 10 mai 2019, dans les coulisses de l'Expo Tel-Aviv, Bilal Hassani se prépare à sa première répétition sur la scène de l'Eurovision. — Thomas Hanses

On sait où la prestation de Bilal Hassani, qui a récolté 105 points et s’est classé 14e en finale de l’Eurovision, a particulièrement fait forte impression. Il suffit de se pencher sur les résultats détaillés des votes qui ont été révélés dans la nuit de samedi à dimanche à l’issue de la compétition qui se déroulait à Tel-Aviv (Israël).



La Belgique a, à elle seule, attribué 18 des 105 points décernés à la France. 10 en provenance des téléspectateurs et 8 de la part du jury wallon. Ce n’est pas vraiment une surprise : nos voisins savent qui est Bilal Hassani, et quels sont son histoire et son parcours.



L’Australie, avec dix points attribués par le jury et 3 par le public, fut la deuxième nation supportrice de la France. Chypre, avec 7 points (quatre côté jurys, trois côté téléspectateurs) complète le podium des plus généreux envers l’artiste tricolore.





Les autres jurys ayant attribué des points à la France sont ceux de la Pologne (6 points) de la Géorgie et de l’Autriche (5), de Chypre et d’Allemagne (4), de l’Estonie, de l’Italie, de l’Albanie, de la Croatie, de la Slovénie (3), du Royaume-Uni, de République Tchèque, de Suisse et d’Israël (2). La Serbie et l’Islande ont quant à elle chacune accordé un point au Français.



Du côté du vote des téléspectateurs, la récolte a été plus chiche. Aux points décernés par les publics belge, australien et chypriote s’ajoutent les séries de quatre points décernés par l’Arménie, l’Espagne et Israël. Les Suisses ont accordé 3 points à Bilal, les Italiens et les Portugais 2, et les Grecs, Hongrois et Roumains 1. Qui a dit que nos voisins ne votaient pas pour nous ?

Les téléspectateurs français ont plébiscité Israël

Et pour qui ont voté les Français ? Le jury professionnel était composé de du directeur de casting (The Voice, Destination Eurovision…) Bruno Berberes – qui fut par ailleurs chef de la délégation française de l’Eurovision de 2002 à 2012 –, de la journaliste de LCI Bintily Diallo, de Lionel Maurel (ex-producteur artistique de Destination Eurovision), du producteur musical Mohamed Zayana et de la chanteuse Delphine Elbé. Ils ont attribué le score maximal de 12 points aux Pays-Bas, en l’occurrence à Duncan Laurence qui a remporté le concours, puis dix points au Suédois John Lundvik et 8 à l’Italien Mahmood.

Ils ont ensuite donné six points à Tamara Todevska, la chanteuse de Macédoine du Nord qui a créé la surprise en finissant dans le Top 10, six points à Chingiz, le candidat de l’Azerbaïdjan, et cinq points au groupe islandais Hatari. Leurs 4 points sont allés à l’Australienne Kate Miller-Heidke, leurs trois points aux Tchèques de Lake Malawi, leurs deux points au Suisse Luca Hänni et, enfin, ils ont accordé un point à la Danoise Leonora… Parce qu’elle avait fait l’effort de chanter un bout de sa chanson en français ?

Les téléspectateurs français, eux, ont voté comme suit :



1 point pour l’Islande

2 points pour la Suisse

3 points pour la Russie

4 points pour le Danemark

5 points pour les Pays-Bas

6 points pour l’Australie

7 points pour l’Espagne

8 points pour la Norvège

10 points pour l’Italie

12 points pour Israël