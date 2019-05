Bilal Hassani lors de sa première répétition sur la scène de l'Eurovision, le 10 mai 2019. — Andres Putting

De notre envoyé spécial à Tel-Aviv (Israël)

Bilal Hassani et sa chanson Roi ont fini 14e de la finale de l'Eurovision qui se déroulait se samedi à Tel-Aviv. Il a récolté 105 points des téléspectateurs et des jurys internationaux, soit autant que le duo représentant la Slovénie, mais le règlement de l'Eurovision les a départagés et a classé les Slovènes treizièmes.



Le concours a été remporté par Duncan Laurence avec 493 points. Le classement de l'artiste de 19 ans est une déception au regard des espoirs suscités par l'accueil extrêmement chaleureux de l'artiste et de sa mise en scène lors des répétitions la semaine passée. C'est d'ailleurs la première fois que la délégation française propose une scénographie aussi dense et ambitieuse.

Ce samedi, Bilal Hassani est passé en 21e position sur la scène, aux alentours de 22h40. Devant les quelque 7.280 spectateurs de l'Expo Tel-Aviv, qui accueille l'événement, et plus de 200 millions de téléspectateur à travers le monde, il a interprété sa chanson, un hymne à l'acceptation de soi.

Il était accompagné sur scène d'une danseuse obèse, Lizzy Howell, et d'une danseuse sourde, Lin Ching Lan qui ont, à leur manière, souligné via la chorégraphie l'appel à faire preuve de ténacité face à l'adversité. S'ils doivent se contenter d'une position en milieu de classement, ils auront au moins réussi à faire passer leur message.