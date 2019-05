Bilal Hassani, candidat de la France à l'Eurovision. — Jack GUEZ / AFP

De notre envoyé spécial à Tel-Aviv (Israël)

« On va tout donner ! » Jeudi midi, lors d’une réception organisée en son honneur par l’ambassade de France en Israël, Bilal Hassani a improvisé un discours sur son aventure à l’Eurovision et la grande finale qui l’attend ce samedi soir. Il défendra les chances tricolores avec la chanson Roi et cherchera, par sa mise en scène, à faire passer un message sur l’acceptation de soi.

Lors des répétitions, la semaine passée, il a surpris et ému la salle de presse. « J’ai reçu des messages de partout, de gens qui se sont reconnus dans le [propos] », assure Bilal Hassani, estimant qu’il s’est passé « quelque chose de magique ».

« Un message d’ouverture d’esprit »

Stéphane Bern, qui a pris la parole jeudi à la résidence de France de Tel-Aviv, a salué les « valeurs de différence assumée » portées par le chanteur. « Les gens t’aiment comme tu es, par ce que tu incarnes, tu fais passer un message d’ouverture d’esprit », a poursuivi l’animateur qui commentera la finale ce samedi, dès 21h sur France 2.

Le reste de la délégation française a « hâte » d’être à samedi. Emilie Satt, du duo Madame Monsieur, qui a coécrit Roi et accompagnera le chanteur en tant que choriste, se dit « sereine », tandis que Steven Clerima, le chef de la délégation française est impatient que des millions de téléspectateurs découvrent enfin la performance de Bilal Hassani.