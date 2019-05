Si le Louvre a connu une véritable renaissance dans les années 80, c’est en partie grâce à lui. L’architecte sino-américain Ieoh Ming Pei, qui a conçu la célèbre pyramide de verre la Cour Napoléon, est décédé, a confirmé son fils au New York Times jeudi. Il avait 102 ans et s’est éteint dans la nuit de mercredi à jeudi.

Some sad news: I’ve just learned that I.M. Pei died last night, at 102. The end of an architectural era, truly. A sad moment, but a career—and a life—worthy of celebration.