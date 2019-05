Madonne aux Billboard Music Awards, le 1er mai 2019. — Rob Latour/REX/SIPA

Lorsque, début avril, les médias israéliens ont annoncé que Madonna chanterait lors de la finale de l’Eurovision, on pensait que l’information était officielle. Mais, cette semaine, du côté de la salle de presse du concours, le doute planait quant à la venue de la star américaine à Tel-Aviv ( Israël). Lundi, Jon Ola Sand, le superviseur exécutif de l’événement, avait déclaré que la chanteuse n’ayant pas encore signé de contrat, sa présence sur la scène de la finale, ce samedi, n’était en rien garantie.

Ce jeudi, la chaîne israélienne Kan, qui assure la production de l’Eurovision 2019 a confirmé que ces derniers jours ont été « tendus » mais que Madonna, arrivée mardi en Israël, a fini par signer le-dit contrat et qu’il est donc « maintenant officiel » qu’elle sera bien de la partie.

Quarante choristes et 25 danseurs

La star de 60 ans, qui s’apprête à sortir un nouvel album, Madame X, est arrivée en Israël entourée de 135 personnes dont 40 choristes, 25 danseurs et une équipe de techniciens, selon des informations de presse. Une grande partie de la facture serait réglée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, selon la presse.

Lors de l’interval act, c’est-à-dire après le passage des 26 candidats en lice et avant l’annonce des points, Madonna chantera deux chansons. A savoir son tube Like a Prayer et un nouveau single, Future, en duo avec le rappeur Quavo.

Protester contre « la violation des droits des Palestiniens »

Pour rappel, l’annonce, le mois dernier, de sa venue avait déclenché une polémique, alimentée par de nombreux artistes ou organisations soutenant la campagne d’appels au boycott d’Israël afin de protester contre « la violation des droits des Palestiniens ». « Je ne cesserai jamais de jouer de la musique pour me plier à de quelconques demandes politiques, pas plus que je ne cesserai de m’élever publiquement contre les violations des droits humains, où que ce soit dans le monde », a répondu mardi la chanteuse, selon des propos relayés par les médias.

La finale de l’Eurovision sera retransmise ce samedi, en direct sur France 2, dès 21 heures. Bilal Hassani défendra les chances de la France avec sa chanson Roi.