La star de K-pop Seungri à son arrivée au tribunal du district central de Séoul ce mardi. — Lee Jin-man/AP/SIPA

Il est le leader d’un des boys band les plus populaires de Corée du Sud. La star de K-pop Seungri, leader de Bigbang, et un de ses associés sont accusés d’avoir fourni des prostituées à des investisseurs potentiels et à de riches clients d’une discothèque, dont ils sont les propriétaires. Le chanteur de 28 ans s’est présenté mardi au tribunal de Séoul pour savoir s’il sera placé en détention.

L’enquête a montré que Seungri et son associé avaient fourni en 2015 une dizaine de prostituées à un groupe d’investisseurs japonais dans leur discothèque, le Burning Sun, selon l’agence sud-coréenne Yonhap. Le duo est également accusé d’avoir détourné environ 530 millions de wons (400.000 euros) de leur entreprise et d’avoir enfreint les règlements sanitaires au sein du Burning Sun.

Seungri avait annoncé en mars qu’il se retirait du monde du spectacle, dans la foulée des révélations sur ces scandales.

L’image de la K-pop ternie par les scandales sexuels

Son nom a par ailleurs été cité dans une autre affaire qui a terni l’image de la K-pop en lien avec un groupe de chat sur lequel plusieurs célébrités partageaient des vidéos de relations sexuelles impliquant une dizaine de femmes et tournées à leur insu.

Le chanteur et parolier Jung Joon-young, une autre star de la K-pop, a été arrêté en mars après avoir présenté ses excuses pour avoir filmé ses relations sexuelles à l’insu de ses partenaires et diffusé les vidéos. Depuis, deux autres stars (Yong Jun-hyung, du boys band Highlight, et Choi Jong-hoon, du boys band FT Island) ont annoncé leur démission en lien avec ce scandale.