Sonic n'avait rien demandé, mais il aura le droit à son film mêlant prises de vues réelles et images de synthèse — Paramount Pictures

Du petit au grand écran. Héros de jeux vidéo, ils arrivent en salles d’un coup de manette magique. Pokémon : Détective Pikachu est au cinéma depuis le 8 mai. Ce sera ensuite le tour de Sonic, après que son apparence initiale aura été modifiée pour cause de moqueries sur les réseaux sociaux (ça nous console…).

Ce ne sont pas les seuls personnages de jeux vidéo à avoir fait l’objet d’une œuvre cinématographique. Il y en a eu d’autres, plus ou moins mémorables que vous pouvez découvrir dans la vidéo ci-dessous :

On note notamment : Lara Croft du jeu Tomb Raider (Eidos Interactive), incarnée respectivement par Angelina Jolie et Alicia Vikander, le colonel Guile du jeu Street Fighter (Capcom) a été mis à l’honneur par Jean-Claude Van Damme, et Jake Gyllenhall a rêté ses traits au Prince of Persia (Ubisoft). On dit Wii.