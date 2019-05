Madame Monsieur et Kalash Criminel dans «Comme si j'avais mille ans». — Capture d'écran YouTube

Vous ne savez pas comment meubler votre après-midi avant la diffusion du 5e et avant-dernier épisode de Game of Thrones ? De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 13 au 19 mai

Un duo improbable entre Madame Monsieur et Kalash Criminel

Vendredi, Madame Monsieur, les représentant français à l’Eurovision 2018, ont dévoilé deux duos on ne peut plus surprenants sur YouTube. Un premier intitulé Les lois de l'attraction avec le groupe de rock français des années 2000 Kyo, et un second un poil plus improbable avec le rappeur Kalash Criminel. Mais comme il ne faut jamais s’arrêter à la première impression, le titre Comme si j’avais mille ans se révèle au final aussi étonnant qu’efficace, on valide complètement.

Le mariage du siècle chez les « Marseillais »

Pour ceux qui auraient raté un épisode (ou plus), les Marseillais ont bien grandi (et nous aussi). Vendredi, à l’issue du dernier épisode de la saison Asian Tour, W9 a diffusé les premières images du mariage de Julien et Manon. Oui, les mêmes Julien et Manon qui l’an dernier avaient révélé les coulisses de l’accouchement de leur premier enfant, Tiago (aka bébé fraté). En attendant l’intégralité de la fiesta sur 6play à partir du 17 mai, ça se passe par ici.

Une histoire d’amour entre Almodóvar et les actrices

Puisque tous les goûts sont dans la nature, changement d’ambiance. Avant le retour de Pedro Almodovar à Cannes (avec Douleur et Gloire), Arte lui a rendu hommage en rediffusant une poignée de ses films, et un documentaire sur la relation entre le réalisateur et ses muses. Parmi elles, citons notamment Marisa Paredes, Victoria Abril, Rossy de Palma ou encore Penelope Cruz. Almodóvar à travers les yeux de ses actrices, à revoir sur le site Arte.tv.

Grosse pause chialade avec « E.T. »

Parfois, rien de mieux qu’une bonne chialade pour décompresser (essayez le yoga aussi). Si vous avez le cafard, ça tombe bien, depuis le 9 mai, E.T., l’extra-terrestre est disponible sur Netflix. On profite donc des dernières heures maussades avant l’arrivée de l’été (imminente), on sort une dernière fois le plaid et on s’arme d’un paquet de mouchoirs, et c’est parti !

Il y a deux types de personnes sur cette planète : il y a ceux qui pleurent devant E.T. et les autres. Le film est disponible ! pic.twitter.com/6P4mmESQZv — Netflix France (@NetflixFR) May 11, 2019

Shay met le feu sur Sky

Prêt pour un grand écart émotionnel ? La semaine dernière, Shay squattait l’antenne de Planète Rap sur Skyrock avant la sortie de son deuxième album Antidote. Et tout ce qu’on peut dire, c’est que la rappeuse belge n’a pas fait les choses à moitié et a enflammé la station, en choquant quelques âmes sensibles au passage… Vive le girl power !