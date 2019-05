L'actrice Peggy Lipton est décédée. — Matt Baron/Shutterstock/SIPA

Peggy Lipton, alias Norma pour les fans de la série Twin Peaks, est décédée samedi à l’âge de 72 ans, des suites d’un cancer. Ce sont ses filles, Rashida Jones et Kikada, que l’actrice a eu avec Quincy Jones, qui ont fait part de la triste nouvelle au Los Angeles Times, rapportent plusieurs médias, dont Les Inrocks. « Elle a fait son voyage paisiblement avec ses filles et ses nièces à ses côtés. Nous sommes très chanceux pour chaque moment passé avec elle », ont-elles déclaré.

Norma Jennings du Double R Dinner

Née en 1946 à New York, Peggy Lipton a connu ses premiers succès dans la série The Mod Squad au début des années 1970, pour laquelle elle a d’ailleurs obtenu un Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique (en 1971). Vingt ans plus tard, elle a interprété le rôle de Norma Jennings dans la série culte de David Lynch, Twin Peaks. Pour ceux qui ont un petit trou de mémoire, Norma n’était autre que la patronne du Double R Diner et y servait de grandes tasses de cafés. Peggy Lipton avait accepté d’endosser de nouveau le rôle de Norma en 2017, pour la 3e saison de la série.