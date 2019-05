Indya Moore, première actrice trans à faire la une de «Elle US»

L'actrice de «Pose» Indya Moore le 4 mai 2019 à New York — Evan Agostini/AP/SIPA

Elle est l’une des héroïnes de Pose, la série sur la culture queer du New York des années 1980 signée Ryan Murphy. Indya Moore, révélée par le sublime personnage d’Angel Evangelista, fait la couverture de Elle US.

Elle a publié la couverture du magazine féminin dans un tweet diffusé jeudi. « Merci de m’avoir choisie pour être la première personne trans à faire la couverture. Je sais que je ne serai pas la dernière. Je suis impatiente de voir Elle devenir une tribune pour d’autres personnes trans de talents et les aider à gagner en visibilité et à trouver un espace rassurant pour se sentir reconnu et vulnérable de cette façon si énorme ».

Une série historique

Pose lui a offert son deuxième rôle. Le casting de la série a marqué un grand pas dans la représentation de la communauté LGBTQ sur le petit écran. La série rassemble le plus large casting d’acteurs de la communauté LGBTQ jamais réuni dans une série -plus de 50 dans la première saison- avec notamment cinq acteurs trans (MJ Rodriguez, Indya Moore, Dominique Jackson, Hailie Sahar et Angelica Ross) dans des rôles réguliers.