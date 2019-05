Meghan, Harry et Archie Harrison. — Dominic Lipinski/AP/SIPA

Meghan et Harry ont prénommé leur fils Archie Harrison.

Un choix pour le moins original dans la famille royale.

Que signifient ces prénoms ?

Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Un nom qui claque sur une carte de visite (ou sur un compte Instagram). Révélés mercredi au lendemain de la naissance du royal baby, les prénoms donnés par Meghan et Harry à leur premier enfant n’ont pas manqué d’étonner. « C’est surprenant, cela déjoue les pronostics et cela sonne très américain », a notamment réagi Stéphane Bern auprès du Parisien. En effet, à trois jours de l’annonce, les bookmakers pariaient plutôt sur les très classiques Arthur, James ou Albert.

Alors pourquoi Archie Harrison ? Parce que Meghan et Harry sont fans de Riverdale et d’Indiana Jones ? Si les jeunes parents ne se sont pas encore exprimés sur le choix de ces prénoms, leurs significations peuvent nous éclairer.

Le fils de Harry (et de Meghan)

Si Archie peut « sonner très américain », comme l’estime Stéphane Bern, le prénom est en fait bien plus prisé par les Britanniques. Comme l’explique le site de la BBC, il figure régulièrement dans le top 50 des prénoms depuis 2003. En 2017, 2.803 bébés ont été baptisés de la sorte, ce qui fait de lui le 18e prénom masculin le plus populaire en Angleterre et au Pays de Galles. Et pour ce qui est de sa signification ? Archie n’est autre que le diminutif d’Archibald, un prénom d’origine germanique, qui signifierait « audacieux », « courageux », « authentique ». Des significations qui selon la spécialiste de la royauté Emily Andrews, auraient particulièrement plu à Meghan et Harry.

I’m told that #Harry & #meghan chose names for #babysussex that they liked. They said they liked the symbolic meaning of “brave” and “source of action” for Archie and “son of Harry” for Harrison. Archie is of German origin, from Archibald. — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) May 8, 2019

Et quid de Harrison ? Classé au 34e rang des prénoms les plus populaires en 2017 au Royaume-Uni, rapporte la BBC, Harrison était auparavant fréquemment utilisé comme nom de famille. Pourquoi, nous direz-vous ? Tout simplement parce que le prénom signifie littéralement « le fils de Harry », « son » signifiant « fils » en anglais. Oui, on vous l’accorde, Harry n’a pas été cherché bien loin. Néanmoins, en optant pour Archie Harrison, la duchesse et le duc ont fait preuve d’une originalité notable, aucun des deux prénoms ne figurant dans l’histoire de la royauté britannique. Décidément, Meghan et Harry ne font rien comme les autres (et on aime beaucoup).