— TF1

Catherine Laborde a donné de ses nouvelles à l’occasion de son 68e anniversaire. L’ancienne présentatrice de TF1 avait parlé de son combat contre la maladie de Parkinson il y a quelques mois, elle revient sur sa santé dans une interview auprès de Télé Loisirs diffusée mercredi.

« Aujourd’hui, au moment où je vous parle, je vais plutôt bien, a-t-elle confié. Mais ma maladie est très imprévisible. Mon état peut changer d’une heure à l’autre. Cette maladie entraîne de nombreux problèmes physiques et psychologiques. C’est difficile de vivre avec elle. Elle m’enferme terriblement dans la solitude. C’est une sorte de vieillesse prématurée ».

L’ex-présentatrice s’était confiée dans l’Emission Sept à huit, diffusée au mois d’octobre. Elle avait expliqué de manière poignante la mémoire « qui flanche bêtement » ou la « défaite » ressentie en s’apercevant qu’elle ne peut plus accomplir certains gestes du quotidien. « Je ne pouvais pas imaginer un jour ne plus faire de vélo. Dès que je monte sur un vélo, je n’ai plus le sens de l’orientation, le sens de l’équilibre. »