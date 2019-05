Il a suffi d’un simple tweet pour bouleverser des milliers de joueurs. Selon l’éditeur du célèbre jeu Uno, si un joueur pose une carte +2 ou +4, il n’est pas possible pour le joueur suivant de poser à son tour un +2 ou un +4. Il doit piocher les cartes, point.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h