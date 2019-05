Les deux membres du duo S!sters, représentant l'Allemagne à l'Eurovision 2019. — NDR/Hendrik Lüders

Cette année, la finale de l’Eurovision se tiendra à Tel-Aviv (Israël) le samedi 18 mai.

Parmi les 26 chansons finalistes, trois sont signées de la même parolière : Laurell Barker.

La Canado-britannique est la première femme à accomplir un tel « exploit ».

Le cœur de Laurell Barker va balancer entre trois pays en finale de l’Eurovision. Pourquoi la parolière serait-elle ainsi partagée ? Parce qu’elle a cosigné les textes de trois chansons en lice : Bigger Than Us pour le Royaume-Uni, Sisters pour l’Allemagne et She Got Me pour la Suisse.

Si elle est la première femme à accomplir cet « exploit », il existe des précédents du côté des auteurs. L’exemple le plus récent étant celui de Boris Milanov et Joacim Persson qui ont œuvré sur les chansons serbe, moldave et bulgare de l’Eurovision 2017.

« Une énorme opportunité »

Laurell Barker n’est pas nouvelle dans le circuit du concours puisque depuis 2017, elle a écrit des chansons pour les sélections britanniques qui, jusqu’à cette année, n’avaient pas eu les faveurs des téléspectateurs d’outre-Manche. L’an passé, elle était créditée sur le morceau du duo suisse, ZiBBZ – éliminé en demi-finale de l’Eurovision, avant de faire la passe de trois cette année.

Si la canado-britannique, qui n’a entendu parler pour la première fois de l’Eurovision qu’il n’y a une poignée d’années, elle semble ne pas en avoir fini de vouloir faire résonner ses paroles sur la scène du concours.

« C’est une énorme opportunité pour faire entendre une chanson et un message au monde entier, expliquait-elle l’an dernier au site escxtra.com. En tant qu’ancienne artiste qui a toujours eu du mal à se cantonner à un seul style, je suis heureuse d’avoir été amenée à ce concours parce qu’il offre tant de variétés de propositions ! »