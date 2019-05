Austin Jones, star de YouTube, condamné à 10 ans de prison

Sur sa chaîne YouTube, Austin Jones poste des reprises de chansons. — Capture d'écran YouTube - Austin Jones

La star de YouTube Austin Jones a été condamné vendredi à 10 ans de réclusion pour avoir demandé à des jeunes filles mineures de lui envoyer des photos sexuellement explicites.

En février, il a plaidé coupable d’avoir forcé de très jeunes filles à lui envoyer des vidéos sexy, a rappelé le Chicago Tribune. Il leur disait quoi porter et comment danser. Pour les inciter à tourner ces vidéos, le youtubeur leur disait de « prouver qu’elles étaient ses plus grandes fans ». Il leur disait qu’il pourrait les aider à avoir plus de followers sur Instagram, a expliqué le procureur lors du procès.

Une tournée en 2016

En 2017, l’Américain a été arrêté par la police de Chicago pour avoir sollicité et détenu des images pédopornographiques entre 2016 et 2017. Austin Jones avait admis avoir incité six filles mineures, certaines de 14 ans, à lui envoyer des vidéos pornographiques d’elles-mêmes.

Selon CNN, la plupart des fans du jeune homme de 26 ans, connu pour interpréter des chansons a cappella, sont des adolescentes. Il a même effectué une tournée aux Etats-Unis en 2016.