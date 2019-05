«Dead to me» sur NEtflix depuis le 3 mai. — NETFLIX

C’est dimanche, il ne fait pas beau, c’est l’occasion de faire le plein de replays sous la couette sans culpabiliser. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 6 mai au 12 mai

« Dead to me », amitié et mensonges

Netfix a balancé sa comédie dramatique vendredi : Dead to me. Portée par Christina Applegate (Mariés, deux enfants) et Linda Cardellini (Freeks and geeks), la série raconte le coup de foudre amical de Jen et Judy, toutes les deux nouvelles dans un groupe de soutien. Alors que la première découvre le vrai visage de son mari, percuté par une voiture, la deuxième s’enfonce dans la culpabilité et les mensonges. Une amitié bancale mais plutôt drôle.

« Eden », l’enfer des réfugiés

Une série chorale sur la crise migratoire européenne. Eden, diffusé sur Arte les jeudis 2 et 9 mai à 20h55, s’ouvre sur le débarquement d’un canot contenant une cinquantaine de réfugiés sur une plage grecque. Un événement qui va bouleverser le destin d’une galerie de personnages. Résultat ? Une fresque sensible et humaniste en 6x45 minutes réalisée et coécrite par Dominik Moll. Le réalisateur d’Harry, un ami qui vous veut du bien n’était pas à l’origine du projet, mais cette odyssée de la Grèce à l’Allemagne en passant par la France a profondément touché le cinéaste.

Naissance d’une stratège dans « Koh-Lanta »

Après une réunification compliquée la semaine dernière, on ne s’attendait pas à ce que ça se calme dans l’épisode huit de Koh-Lanta, diffusé vendredi sur TF1. Et on n’a pas été déçu. Il n’y a plus que deux rouges dans le camp. Maud et Cyril se montrent utiles en espérant que ça soit remarqué par les bleus et les jaunes qui veulent les éliminer. De son côté, Cindy, Bordelaise de 31 ans, a créé la surprise. Elle a pris une autre ampleur en chamboulant la stratégie des aventuriers et en les poussant à éliminer Béatrice. L'aventure s'intensifie et c'est à lire ici.

Cours particulier avec Paul B. Preciado

Si vous ne connaissez pas encore, « Les couilles sur la table », c’est LE podcast à écouter pour explorer les masculinités contemporaines. Un jeudi sur deux sur Binge, Victoire Tuaillon décortique les mythologies, les représentations, les constructions liées au fait de se définir en tant qu’homme aujourd’hui. Pour le 40e épisode de l’émission, la journaliste invite le philosophe Paul B. Preciado pour proposer un Cours particulier à l’occasion de la publication d’Un appartement sur Uranus (Grasset).

« Tout le monde en parle » a 20 ans

A l’occasion des vingt ans de Tout le monde en parle, C8 a mis l’un de ses animateurs phares, Thierry Ardisson, en lumière dans un documentaire diffusé samedi à 21h10. Celui que l’on retrouve tous les week-ends à la tête des Terriens est cette fois célébré. Au programme : clashs, interviews formatées, les confessions de Catherine Barma et le DJ Philippe Corti. Retrouvez l'interview de Thierry Ardisson par ici.