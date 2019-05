Les funérailles de Dick Rivers ont rassemblé plusieurs centaines de personnes à l'église Saint-Pierre de Montmartre, le 2 mai à Paris — ACau/SIPA

Plusieurs centaines de personnes, dont ses amis Francis Cabrel ou Nicoletta, se sont rassemblées sous la pluie jeudi à l’église Saint-Pierre de Montmartre pour rendre un dernier hommage au rocker Dick Rivers disparu le 24 avril à l'âge de 74 ans. « Son groupe s’appelait les Chats sauvages et il était resté sauvage par rapport au système, a déclaré Nicoletta qui avait partagé avec le chanteur l’affiche de son dernier spectacle, Âge tendre. C’est quelqu’un qui était resté fidèle à sa conception artistique et à son trajet de vie. »

Eddy Mitchell était absent

Le cercueil blanc, comme celui de Johnny Hallyday, est arrivé devant l’église, trop petite pour accueillir la foule, sous les applaudissements du public. Parmi les personnalités présentes figuraient l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, le chanteur Pierre Billon, la chanteuse Isabelle Aubret mais aussi le chroniqueur Pierre Bonte ou le critique littéraire Eric Naulleau. En revanche, Eddy Mitchell était absent. Après la cérémonie religieuse, la dépouille du chanteur a été inhumée au cimetière de Montmartre dans la plus stricte intimité familiale.

L’un des ambassadeurs du rock’n’roll à la française

L’ex-leader du groupe Les Chats sauvages, Hervé Forneri de son vrai nom, connu notamment pour sa célèbre « banane », était l’un des grands ambassadeurs du rock’n’roll à la française au début des années 1960 avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell. Auteur de 35 albums, en 55 ans de carrière, il a connu le succès dans les années 1960 et 1970, avec des tubes tels que Tu n’es plus là, Rien que toi, Maman n’aime pas ma musique, Est-ce que tu le sais ?, adapté de What’d I Say de Ray Charles, et bien sûr et Twist à Saint-Tropez avec Les Chats Sauvages.