Le site Nantes Patrimonia (wikipatrimoine) lancé par la mairie de Nantes. — F.Brenon/20Minutes

Ce site Internet, participatif, propose pour son lancement des dizaines d’articles, photos, et témoignages pour valoriser le patrimoine de la ville.

A partir de septembre, le grand public pourra compléter un article avec une information, un témoignage ou une anecdote.

On pourrait y surfer pendant des heures, un peu comme si on feuilletait une grosse encyclopédie. Ce jeudi, après plusieurs années de préparation et quelques mois de retard, la mairie de Nantes a mis en ligne son « wikipatrimoine », appelé Nantes Patrimonia. Ce site Internet, participatif, propose pour son lancement des dizaines d’articles, photos, et témoignages pour valoriser le patrimoine de la ville. Histoire des marchés, monuments incontournables ou méconnus, patrimoine fluvial, sport, passé industriel… L’objectif est de réunir sur cette plateforme « le patrimoine nantais dans sa diversité ».

La navigation sur Nantes Patrimonia est plutôt facile. On tape le mot ou le thème que l’on cherche pour afficher une ou plusieurs des 170 pages déjà créées, sur la base de nombreuses sources (site de la ville, archives, dictionnaire de Nantes, groupes d’habitants « mémoires de quartiers », etc.). Une cartographie de la ville, recensant 253 repères, est proposée afin de visualiser facilement les points d’intérêt. « Nous avons également créé des parcours thématiques, pour les touristes ou pour ceux qui souhaitent découvrir des choses près de chez eux, indique Gildas Salaun, adjoint à la mairie de Nantes. Il y a des infos techniques mais aussi des récits d’habitants, pour sortir de la logique d’experts. »

Envoyer un témoignage ou une photo

Car plus qu’une base documentaire, ce site se veut collaboratif, en proposant aux internautes de l’enrichir. D’ici à septembre, à l’occasion des prochaines Journées du patrimoine, le grand public pourra compléter un article avec une information, ou encore proposer un témoignage ou une anecdote en lien avec le thème traité. La direction du patrimoine s’occupera de la modération avant publication, afin de garantir la fiabilité de la contribution.

« Entre temps, nous allons continuer à ajouter de nouvelles fiches, promet Irène Gillardot, chargée de méditation patrimoine à la ville de Nantes. Pour l’instant, la sélection n’est pas exhaustive, mais elle représente bien la diversité du patrimoine nantais que l’on souhaite valoriser. » Des appels à contributions ciblés seront aussi lancés sur Nantes Patrimonia, dont la réalisation a coûté 500.000 euros. A terme, les internautes pourront déposer leurs photos, voire rédiger des articles.