OPERATION COM Une jeune étudiante avait remporté le concours organisé par Airbnb et le Louvre

Daniela et Adam ont bu une coupe de champagne devant la Joconde au musée du Louvre — Charles Platiau / Reuters

Ils sont plus de 180.000 candidats avoir tenté leur chance au concours lancé par le musée du Louvre et la plateforme d'hébergement Airbnb pour célébrer les 30 ans de la pyramide de verre. Mais la gagnante, c’est elle, Daniela Molinari, une italo-canadienne de Toronto, étudiante en conservation aux Beaux-Arts de Newcastle en Angleterre.

La jeune femme de 26 ans a su convaincre le jury « avec audace, fraîcheur et créativité », qu’elle serait « l’hôte idéal de Monna Lisa », le temps d’une nuit au Musée.

Coupe de champagne devant la Joconde

Daniela proposait à Monna Lisa de papoter de « Leonardo » autour d’un verre. « Je n’avais pas pris l’affaire au sérieux, je ne pensais pas que ça allait marcher ». Arrivés au coucher du soleil, elle et son « invité », Adam Watson, ont découvert le lit dressé sous une mini-pyramide à l’entrée de la grande. Avant de se glisser dans les draps, le couple a eu droit à un traitement royal : coupe de champagne devant la Joconde, dîner gourmet face à la Vénus de Milo, mini-concert dans le salon Napoléon III et surtout au premier des privilèges, une visite guidée du musée, déserté à la nuit tombée.

Une déambulation en une quinzaine d’étapes à travers les 37 km de galeries et les 35.000 œuvres du Louvre les a conduits de chefs-d’œuvre emblématiques à des pièces moins visitées, que la conférencière des VIP, Sabine de La Rochefoucauld, avait souhaité leur faire découvrir. Elle les a ainsi arrêtés devant les statues de la Renaissance italienne, dans les anciennes écuries du palais. Ou, entre Delacroix et Leonard de Vinci, devant une étonnante Pietà de Rosso Fiorentino aux teintes mauve et rouge, qu’elle avait déjà présentée à la chanteuse Beyoncé, une habituée des lieux.

Une opération de com' en pleine polémique

« La dernière fois que je suis venue, à 12 ans, j’étais tellement petite, il y avait tellement de monde, je n’ai pratiquement rien vu », constate Daniela. Pour les organisateurs du concours, le pari est réussi. 182.000 participants en dix jours, dont un quart de Français et un quart de Nord-Américains, « c’est au-delà de toute espérance », avoue Emmanuel Marill, directeur général de Airbnb en France. « Paris reste pour la plateforme le premier marché au monde », rappelle-t-il. Mais s’associer au Louvre, avec « l’idée d’y dormir, c’était pour faire rêver ».

Pour le Louvre, qui a pour la première fois l’an dernier dépassé les 10 millions de visiteurs – ce qui en fait le musée le plus visité au monde – « c’était montrer qu’on est capable d’accueillir chacun du mieux possible, même des gens peu habitués » aux Musées, explique son administratrice générale adjointe, Anne-Laure Beatrix.

Ce partenariat a été conclu alors qu’alors qu’Airbnb est sous le feu des critiques de la mairie de Paris pour ne pas respecter les réglementations en termes de location. La ville a récemment assigné en justice la plateforme, passible d’une amende de 12,5 millions d’euros, pour avoir mis en ligne 1.000 logements non enregistrés.