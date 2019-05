Emilie Satt, du duo Madame Monsieur, lors d'un concert à Antibes, en juillet 2018. — SYSPEO/SIPA

Madame Monsieur de retour à l’Eurovision ! Un an après avoir représenté la France au concours avec la chanson Mercy, le duo sera à Tel-Aviv (Israël) pour encourager Bilal Hassani, le candidat tricolore en lice lors de la finale du 18 mai.

Emilie Satt, la moitié féminine de Madame Monsieur a même été embauchée comme choriste. « Il y avait la possibilité d’ajouter une voix aux chœurs, dans les aigus », précise la chanteuse à 20 Minutes.

« La suite logique de l’histoire »

« Et puis on se sent un peu responsables parce que c’est nous qui avons mis Bilal là-dedans, poursuit-elle. Donc le fait d’être avec lui pour le soutenir, c’est un peu la suite logique de l’histoire. »

C’est en effet avec Madame Monsieur, qu’il a rencontré en septembre sur le tournage de Together pour M6, que Bilal Hassani a donné naissance à la chanson Roi avec laquelle il sera en lice en finale de l’Eurovision le 18 mai. Le duo est également derrière la majorité des quinze titres de son album, Kingdom, sorti fin avril.

« J’espère être à la hauteur, sourit Emilie Satt. En tout cas, je suis sûre que je vais beaucoup moins stresser en étant dans l’action qu’en l’observant depuis la salle ou un écran ».

Bilal Hassani effectuera sa première répétition sur la scène de l'Eurovision ce vendredi après-midi.