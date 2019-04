Image extraite de «Rilakkuma et Kaoru». — Global Original - Netflix

Il n’y a pas que le direct dans la vie, il y a aussi le replay. De YouTube à Netflix en passant les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 29 avril au 5 mai 2019

Un ours relax et trop mignon !

Alerte kawaï ! Rilakkuma, l’« ours relax » trop mignon venu du Japon, a été créé il y a 15 ans par Aki Kondo. Ce personnage, très populaire dans son pays d’origine, n’est pas un inconnu en France puisque sa trogne s’affiche sur plusieurs livres et produits dérivés. Depuis le 19 avril, il a droit à sa propre série d’animation sur Netflix, Rilakkuma et Kaoru. Soit treize épisodes d’une douzaine de minutes, plein de malice et de poésie, et qui devrait lui permettre de conquérir le cœur de nouveaux fans, des plus petits comme les plus grands.

Ces tutos, c’est une dinguerie

Coucou les loulous ! Des vidéos de tutoriels YouTube détournées en critiques de films complètement barrées. C’est le concept de Tutotal, des pastilles de trois minutes, signées Maxime Donzel et Géraldine de Margerie, « dont l’univers se situe entre Tarkovski et René la Taupe », informe la page YouTube. Il n’est pas dit que vous en appreniez beaucoup sur les films dont parle chaque épisode mais si vous êtes client d’humour absurde et autres Messages à caractère informatif, vous ne tarderez pas à ajouter cette page à vos favoris.

Action et romance made in Sweden

Tous aux abris ! Dans The Unthinkable, la Suède est attaquée. Terrorisme ? Invasion armée ? On le découvrira au long du film qui raconte aussi une histoire d’amour sur fond de chaos pluvieux. Soit un parfait compromis pour rassembler devant l’écran les fans de films d’action et les âmes plus romantiques. Réalisé par le collectif Crazy Pictures, ce long-métrage, disponible en VoD, a moissonné les prix au dernier Festival du film fantastique de Gérardmer. En plus du Prix du jury, il a reçu le Prix de la presse et le Prix du jury jeune… Le genre d’œuvre qui met tout le monde d’accord, quoi.

Ave péplum !

Vous aimez les films de gladiateurs ? Alors, Gladiateurs, glaive et fantasmes est fait pour vous. Ce documentaire, disponible en replay sur le site Arte.tv, retrace en une heure l’histoire du péplum. Soit un genre cinématographique qui a connu son heure de gloire dans les années 1950 avec des œuvres telles que Quo Vadis, Spartacus et, surtout, Ben Hur et ses onze Oscar, et qui, au tournant du nouveau siècle a été réactualisé. On ne peut qu’orienter notre pouce vers le haut.

Saga princière

Shocking ! Selon les gazettes people, il y aurait de la friture sur la ligne​ entre le duc et la duchesse de Cambridge (William et Kate) d’un côté et le duc et la duchesse de Sussex (Harry et Meghan). Et on ne parle pas de fish and chips. Si l’on affectionne les têtes couronnées et leurs péripéties, mieux vaut prendre les rumeurs avec des pincettes et regarder plutôt la « saga royale » de William et Harry que nous conte France 4. Ce film de Christian Huleu et Vincent Attelé, qui avait déjà été diffusé sur France 4 l’été dernier puis ce mercredi, est disponible en replay sur le site france.tv jusqu’au 2 mai. Des témoignages de journalistes, historiens et autres biographes, français ou britanniques, ponctuent ce documentaire dont la presse épie les moindres faits et gestes.