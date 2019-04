Maitre Gims lors d'un concert à Rabat (Maroc) en mai 2016. — FADEL SENNA / AFP

« C’est possible, bien sûr. » Maître Gims l’a confirmé et les fans de Sexion d’Assaut ont vibré. Invité Journal Inattendu de RTL ce samedi matin, le chanteur aux éternelles lunettes de soleil a assuré que le groupe de hip-hop du début des années 2000 pourrait faire son grand retour.

Celui qui ne veut plus être appelé « Maître » et qui cartonne avec Transcendance [réédition de Ceinture Noire], est revenu sur son parcours, des « familles d’accueil » aux plus grosses scènes de France. Le chanteur devrait en effet remplir le Stade de France le 28 septembre prochaine, « sommet de son Fuego Tour » selon RTL, « le concert de ma vie », selon Maître Gims.

Et bien entendu, l’interprète de Bella n’a pas manqué de revenir sur ses années Sexion d’Assaut et ses premiers succès. A la question d’une reformation, l’artiste a répondu « on fait tout pour en tout cas », avant d’ajouter : « on s’organise. On a envie d’en faire un événement, vraiment. »