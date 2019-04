STREET ART L'oeuvre montre une enfant accroupie près d'une petite plante verte et qui tient à la main un sablier dans un cercle pour signifier que le temps presse pour sauver la planète

Une peinture murale apparue vendredi dans le centre de Londres a été attribuée par des experts au célèbre artiste britannique Banksy. — Matt Dunham/AP/SIPA

Une enfant accroupie près d’une petite plante verte et qui tient à la main un sablier dans un cercle pour signifier que le temps presse pour sauver la planète. La peinture murale est apparue vendredi près de Marble Arch et a été attribuée à Banksy. « A partir de maintenant, le désespoir prend fin et la tactique commence », est-il écrit en grandes lettres blanches à côté de l’enfant portant un foulard.

Des experts cités dans le journal britannique Evening Standard assurent que c’est bien Banksy qui a réalisé l’œuvre. « Je pense avec certitude que c’est lui », a déclaré le commissaire-priseur Andrew Tetley « Je suis certain que c’est lui », a aussi affirmé le marchand d’art John Brandler, qui avait acquis une œuvre du célèbre artiste britannique apparue sur un pan de mur de la ville industrielle de Port Talbot, au Pays de Galles. Contactée par l’AFP, l’équipe de Banksy n’a, elle, pas réagi.

L’identité de Banksy est un mystère bien gardé depuis ses débuts dans les années 1990. On connaît sa nationalité (britannique), sa ville d’origine (Bristol), sa page Instagram aux 5,7 millions d’abonnés et son site internet où il met en ligne ses œuvres, sans autre commentaire.

Une référence au mouvement de désobéissance écolo « Extinction Rebellion »

Cette fois-ci, la peinture fait écho au mouvement « Extinction Rebellion » à l’origine de la mobilisation pour « un état d’urgence écologique ». Plusieurs milliers de manifestants ont pacifiquement perturbé la capitale britannique pendant onze jours en bloquant des ponts et des artères, en grimpant sur les toits des métros ou encore en se collant avec de la glue aux bâtiments.

Au total, la police a procédé à près de 1.130 arrestations et 69 personnes devraient comparaître prochainement notamment pour obstruction de la voie publique et résistance à l’action de la police.