Le chanteur Dick Rivers est décédé à l'âge de 74 ans. — Pierre Roussel/NEWSCOM/SIPA

Un dernier adieu jeudi. Les obsèques du rockeur Dick Rivers, décédé mercredi d'un cancer à l'âge de 74 ans, se dérouleront le 2 mai à 15h30 à l’église Saint-Pierre de Montmartre à Paris, a indiqué son manager.

« Tous ceux qui désirent lui rendre un dernier hommage seront les bienvenus » lors de cette cérémonie religieuse, a ajouté Denis Sabouret. L’inhumation se déroulera ensuite au cimetière de Montmartre « dans la plus stricte intimité familiale ».

« Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don pour la recherche contre le cancer », est-il précisé dans l’annonce.

Ambassadeur du rock’n’roll à la française

L'ex-leader du groupe Les Chats sauvages, Hervé Forneri de son vrai nom, connu notamment pour sa célèbre « banane », était l’un des grands ambassadeurs du rock’n’roll à la française au début des années 1960 avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell.

Auteur de 35 albums, en 55 ans de carrière, il a connu le succès dans les années 1960 et 1970, avec des tubes tels que Est-ce que tu le sais ?, adapté de What’d I Say de Ray Charles et Twist à Saint-Tropez avec Les Chat Sauvages, ou Tu n’es plus là, Rien que toi ou Maman n’aime pas ma musique en solo.