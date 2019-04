Kanye West en concert à Coachella. — Amy Harris/AP/SIPA

Une messe pascale peu ordinaire. Dimanche, Kanye West était l’un des invités du très hype festival de Coachella en Californie. A cette occasion, le rappeur n’a pas offert un concert, mais une messe/performance artistique, tel qu’il en organise tous les dimanches depuis janvier dernier (les « Sunday Services »). Le clan Kardashian a bien entendu répondu présent, ainsi qu’une poignée de potes de Kanye.

Un nouveau titre inédit

C’est en haut d’une petite colline, un peu à l’écart des spectateurs, que Kanye West, aka Yeezus (contraction de son surnom Yeezy et de Jésus), a célébré Pâques, la musique et l’amour, lors d’un concert/office religieux de plus de trois heures, retransmis en live sur YouTube. Le rappeur y a repris ses plus grands succès, Jesus Walks, All Falls Down, accompagnés de chanteurs de gospel.

Dope moment when @KanyeWest performed his classic hit 'All Falls Down' on top of the mountain live at #Coachella #SundayService pic.twitter.com/JUQ9msSwfe — GDE (@GlobalDanceElec) April 21, 2019

De nombreux artistes proches du rappeur ont répondu présent au rendez-vous, comme Chance The Rapper, Kid Cudi ou DMX, avec qui Yeezus a partagé des moments particulièrement émouvants, au point de ne pouvoir retenir ses larmes.

Enfin, puisque Kanye West ne fait jamais les choses à moitié, il a profité de Coachella pour dévoiler Water, un titre inédit.