Mighty Mouse, ou Super Souris en français — © Terrytoons & Paramount 2019

Un héros hyperbalaise, capable de voler et quasi invulnérable, ça vous inspire ? Oui, il aurait pu s’agir de Superman… si on n’ajoutait pas « et pas plus haut qu’une pomme ». Le lien n’est d’ailleurs pas un hasard : créée en 1942, la série animée Super Souris – Mighty Mouse en version originale – se voulait alors une parodie de celle consacrée au déjà très populaire Homme d’acier (et réalisée par les célèbres frères Fleischer).

Et bien figurez-vous qu’après moult tentatives avortées, les studios Paramount semblent enfin décidés à promouvoir Super Souris sur grand écran !

Populaire… de l’autre côté de l’Atlantique !

Aux États-Unis, Mighty Mouse/Super Souris a donc connu une vraie popularité entre 1942 et 1961, intervalle durant lequel la 20th Century Fox fit produire environ 80 dessins animés – un peu gnangnans, il faut bien l’avouer – par les studios Terrytoons. Ces courts-métrages de trois à quatre minutes avaient alors vocation à être projetés dans les salles obscures, en ouverture de « grands » films.

Plus tard, la série animée fut même brièvement reprise par le grand Ralph Bakshi (Fritz the Cat etc.) vers la fin des années 1980, et irrégulièrement diffusée en France quelques années plus tard. Chez nous, il faut donc avoir été enfant dans les années 1990 pour se souvenir de Super Souris… et encore !

Pour être tout à fait complet, il convient de signaler que le personnage a aussi eu une – discrète – carrière en comics, commencée en 1945 et publiée par l’éditeur américain Timely Comics (jusqu’en 1951) puis par ses confrères Paul Terry’s Comics (de 1951 à 1955) et Pines Comics (de 1956 à 1959). Jamais éditées en France, ces bandes dessinées n’ont d’ailleurs connu, outre-atlantique, qu’un succès très relatif…

Un projet maintes fois reporté…

Doté d’un sacré paquet de pouvoirs (vol, vision infrarouge, souffle glacial, super odorat, super vélocité, méga puissance etc.), ce petit super-héros a tellement imprégné l’imaginaire collectif en Amérique qu’il fait désormais partie du panthéon de la pop culture. La transposition de ses aventures au cinéma tient d’ailleurs de l’Arlésienne puisqu’elle a été commandée – par Paramount, déjà – une première fois fin 2003, puis abandonnée, avant d’être relancée en 2010… et de nouveau abandonnée.

Enfin, cette fois devrait être la bonne, selon le site spécialisé cbr.com, qui révèle que les scénaristes (et frères) Jon et Erich Hoeber viennent d’être officiellement embauchés pour écrire le script du premier long-métrage des aventures de Super Souris.

Bon, on ne sait pas trop s’il s’agit vraiment d’une bonne nouvelle étant donné que ces deux-là ont quand même précédemment signé deux gros nanars (Red et le récent En eaux troubles)… Quoi qu’il en soit, le résultat, annoncé comme un mélange d’animation et de prises de vues réelles, ne devrait pas sortir avant la fin 2020.