La chanteuse Beyoncé à New York — WENN

De quoi faire bourdonner la « beyhive ». Alors que le documentaire Homecoming autour de la performance de la Beyoncé au festival Coachella en 2018 est disponible ce mercredi sur Netflix, la chanteuse vient d’annoncer sur les réseaux sociaux que la sortie de ce documentaire serait accompagnée d’un album live.

Un live en forme de best-of

Intitulé Homecoming : The Live Album, ce nouvel opus contient l’enregistrement de son set, surnommé Beychella par ses fans, soit 40 titres, dont ses plus grands succès comme « Crazy In Love », « Flawless » ou encore « Deja Vu » (avec Jay-Z), mais aussi ses titres plus récents.