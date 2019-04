«Notre-Dame de Paris» de Jean Delannoy, avec Gina Lollobrigida, est l'une des nombreuses adaptations cinéma du classique de Victor Hugo — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Tout un symbole. Au lendemain de l’incendie qui a détruit en partie la cathédrale Notre-Dame de Paris, le roman éponyme de Victor Hugo est numéro un des ventes sur Amazon. Un phénomène que l’on retrouve également dans les libraires. A côté de la bohémienne Esmeralda, du « monstre » Quasimodo ou de Frollo, l’écrivain, Victor Hugo faisait de la cathédrale la véritable héroïne du livre, dont le succès en 1831 attira l’attention sur l’état « inadmissible » du monument. Gérard de Nerval publie également, dès l’année suivante, un poème sur Notre-Dame de Paris. La cathédrale inspira d’autres écrivains (d’Honoré de Balzac à Patrick Grainville), ainsi que des peintres (Jean Fouquet, Eugène Delacroix, Matisse), mais le roman de Victor Hugo est le plus ancré dans l’inconscient collectif grâce à ses nombreuses adaptations.

Des ballets, des opéras, des films muets

Dès sa publication, Notre-Dame de Paris fait l’objet d’adaptations en ballets ou opéras, avec par exemple La Esmeralda de Louise Bertin puis Jules Perrot au XIXe siècle. Mais c’est au cinéma que l’oeuvre connaîtra le plus d’incarnations, et ce très tôt avec plusieurs films muets entre 1905 et 1922. L’acteur américain Lon Chaney donnera la première interprétation mémorable de Quasimodo dans le film de Wallace Worsley en 1923, bientôt rejoint par Charles Laughton en 1939 et surtout Anthony Quinn dans le film franco-italien de Jean Delannoy en 1956.

Un film d'animation Disney critiqué

Il faudra attendre quatre décennies pour le classique de Victor Hugo revienne sur grand écran, sous la forme d’un film d’animation Disney. Même s’il prend plusieurs libertés avec le matériau d’origine, Le Bossu de Notre-Dame reste l’un des films les plus sombres et adultes du studio. Les descendants de Hugo exprimeront leur mécontentement envers dans une lettre ouverte publiée dans Libération : «Le propre des grandes œuvres artistiques de l’humanité est qu’elles finissent par appartenir à tout le monde, au sens propre et au sens figuré. Est-il possible alors qu’une entreprise multinationale puisse faire des milliards de chiffre d’affaires, pour son compte privé, sur le dos d’une histoire qu’elle n’a pas créée et qui appartient, légalement et moralement, au patrimoine culturel général ? »

«Un jour Notre-Dame ne sera plus là»

On pourrait également citer Quasimodo d’El Paris, la parodie interprétée et réalisée par Patrick Timsit, mais on préférera évoquer le très beau Before Sunset de Richard Linklater, où dix ans après Before Sunrise, Ethan Hawke et Julie Delpy se retrouvent le temps d’une balade dans Paris. Lors d’une séquence, sur la Seine, il évoque une anecdote sur la cathédrale pendant la Seconde Guerre mondiale, et elle conclut par cette phrase qui résonne étrangement aujourd’hui : « Nous devons penser qu’un jour Notre-Dame ne sera plus là ». Le monument apparaît également dans Paris brûle-t-il ?, Charade, Amélie Poulain ou encore Minuit à Paris de Woody Allen.

#NotreDameDeParis dans Before Sunset, de Richard Linklater.



"Un jour Notre-Dame ne sera plus là", dit Julie Delpy à la fin de la scène... pic.twitter.com/ytOhOXILWn — Première (@PremiereFR) April 16, 2019

Une comédie musicale culte

Il est peut-être venu le temps… des CATHEDRALES ! Ou du moins de mentionner les comédies musicales inspirées par Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Robert Hossein a mis en scène un spectacle en 1978, mais c’est la version du parolier Luc Plamondon et du musicien Richard Cocciante, vingt ans plus tard, qui est aujourd’hui la plus connue. Adaptée dans plusieurs pays et plusieurs langues, elle vient d’ailleurs de fêter son vingtième anniversaire et sa 5.000e représentation dans le monde. Mais la France retient la mouture originale et son casting composé d’Hélène Segara en Esmeralda, Garou en Quasimodo, Daniel Lavoie en Frollo, Patrick Fiori en Phoebus et Julie Zenatti en Fleur-de-Lys. La chanson Belle est le single le plus vendu des années 90, et le troisième de tous les temps avec 2,5 millions d’exemplaires écoulés.

D’autres chanteurs ont célébré la cathédrale, à l’instar d’Edith Piaf avec Notre-Dame de Paris​, Léo Ferré avec Les cloches de Notre-Dame, Suzy Solidro avec Les nuits de Notre-Dame, ou plus récemment Damien Saez avec Notre-Dame Mélancolie.

Plusieurs mois de recherche et de modélisation

Littérature, cinéma, musique, théâtre, bande dessinée… Tous les arts se sont emparés de Notre-Dame de Paris. Même le jeu vidéo. Victor Hugo a même eu le droit à son jeu de plate-forme pixélisé avec Hunchback dans les années 80. La cathédrale est également bien visible dans Timesplitters 2, Remember Me ou The Saboteur, des titres qui se déroulent en partie ou en intégralité à Paris. Mais l’exemple le plus parlant, et récent, reste Assassin’s Creed Unity, un épisode qui se déroule pendant la Révolution française et permet au joueur de voir et même d’escalader le monument sous toutes les coutures. « Caroline Miousse a passé quatorze mois de recherche et de modélisation, confiait le producteur Antoine Vimal du Monteil lors de la sortie du jeu. Notre-Dame, c’est le monument le plus emblématique de Paris. »