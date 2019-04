Arnold Schwarzenegger, le célèbre Terminator T-800 à l'apparence humaine. — RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

L’association quimpéroise Dizale double en breton Terminator 2 : Le Jugement dernier.

Le studio réalise chaque année des doublages de films, séries et dessins animés grâce à ses nombreux acteurs parlant breton.

La web TV Brezhoweb diffuse également Les aventures de Lucky Luke en breton, une autre réalisation de Dizale.

« O tont bremaik » : « Je reviendrai » ou « I’ll be back ». Phrase-culte pour les adolescents ayant grandi dans les années 1990, la fameuse réplique d’Arnold Schwarzenegger aura désormais droit à sa version bretonne. Vingt-huit ans après sa sortie en salles, Terminator 2 : Le Jugement dernier est en effet doublé en breton, en vue d’une diffusion au cinéma en septembre prochain.

Komz a ra brezhoneg "Schwarzy" ha n'eo ket skiant-faltazi ! /"Schwarzy" parle breton et c'est pas de la science-fiction !

Advouezhiañ TERMINATOR 2 adalek an 10 a viz Ebrel betek an 19 a viz Ebrel

Doublage du film TERMINATOR 2du 10 au 19/04#bzhg #bzg pic.twitter.com/4nVAtwyNQ4 — Dizale (@Dizale_bzh) April 8, 2019

Débuté la semaine dernière dans les locaux du studio Dizale, à Quimper, le doublage se poursuit jusqu’à vendredi. Après Columbo, Apollo 13, Braveheart, La part des anges, Azur et Asmar ou encore Astérix et Cléopâtre, l’association finistérienne s’attaque cette fois à l’un des plus gros blockbusters hollywoodiens de ces dernières décennies.

Neuf mois de négociations pour acheter les droits

Mais pourquoi Terminator 2 et pas le premier ? Car il est « très largement supérieur aux autres, c’est le film le plus populaire de la saga », justifie Marie-Laure Breton, chargée de communication de Dizale. « C’est devenu un film-culte, qui fait partie de la pop culture », ajoute-t-elle, mettant également en avant « l’un des films les plus aboutis de l’époque en matière d’effets spéciaux ».

Pour acheter les droits du film de James Cameron, il a fallu en tout cas une âpre phase de négociations – neuf mois exactement – avec Studio Canal. « Un travail de longue haleine », confirme Marie-Laure Breton, et surtout un véritable écueil financier pour une association aux moyens limités. Dizale a donc décidé de s’associer avec deux autres studios, Conta’m (doublage en occitan) et Fiura Mossa (doublage en corse). « Tout seuls, on n’aurait pas pu », avoue-t-elle.

« De nouvelles voix arrivent chaque année »

Ving-cinq acteurs participent au doublage de Terminator 2. Dizale a pioché dans son vivier mêlant des acteurs chevronnés à de jeunes locuteurs bretonnants. « À côté de nos acteurs faisant cela depuis 20 ans, on a de nouvelles voix qui arrivent chaque année et on organise tous les deux ans une formation au doublage en breton », précise Marie-Laure Breton.

Aziliz Bourges et Giovanni Siara, les voix bretonnes respectives de Sarah Connor et John Connor. - Dizale

Les voix du Terminator T-800 interprété par Arnold Schwarzenegger et de Sarah Connor sont ainsi assurées respectivement par Tangi Daniels – la voix bretonne de l’inspecteur Columbo – et Azilis Bourges, deux historiques de la maison. Et le jeune John Connor est quant à lui doublé par le collégien Giovanni Siara.

Lucky Luke en breton sur la web TV Brezhoweb

Le mythique cyborg n’est toutefois pas le seul héros de fiction à bénéficier de sa version brezhoneg ces temps-ci. La web TV Brezhoweb diffuse ainsi depuis le 6 avril, à raison d’un épisode chaque samedi, les aventures de Lucky Luke en breton, une autre réalisation du studio Dizale.

« On diffuse tous les ans deux séries de dessins animés doublés en breton, explique Florent Grouin, chargé de production chez Brezhoweb. On veut donner accès à des programmes de qualité aux bretonnants, notamment aux 15.000 enfants scolarisés dans des écoles en breton. »

Pour Marie-Laure Breton, l’objectif de ces doublages est aussi de dépoussiérer l’image du breton en « montrant que c’est une langue vivante à part entière, qu’on utilise dans la vie de tous les jours ».