Pierre Palmade évoque sa garde à vue sur Twitter

Pierre Palmade a été placé en garde à vue ce jeudi, accusé de viol par un jeune homme d’une vingtaine d’années. Après avoir été interrogé par les enquêteurs, l’humoriste a été relâché et aucune charge n’a été retenue contre lui. L’accusateur a rapidement reconnu avoir menti. L’humoriste est sorti ce samedi de son silence et a brièvement évoqué cette expérience sur Twitter.

Après 48h un peu dingues où j'ai fait les frais d'une mauvaise rencontre, je compte bien me remettre au travail et retrouver mon humour le plus vite possible.

Il ne doit pas être bien loin.

Amicalement, Pierre. — Pierre Palmade (@PalmadePierre) April 13, 2019

L’affaire ne s’arrête pas ici. Le comédien a accepté une procédure dite de « plaider-coupable » pour usage et acquisition de stupéfiants, et a été convoqué à une date ultérieure au tribunal de Paris, qui devra se prononcer sur la peine proposée, a-t-on appris ce vendredi auprès du parquet de Paris.