Hubert, l'animateur emblématique de «Salut les copains», est mort

Hubert Wayaffe lors de son mariage avec Corinne Clery, actrice principale du film erotique «Histoire d'O» et James Bond girl dans «Moonraker». Derriere les mariés : Gilbert Becaud, Mireille Darc et Claude Francois. — DALMAS/SIPA

Hubert Wayaffe, l’un des animateurs emblématiques de l’émission Salut les copains sur Europe 1, est décédé dans la nuit à Paris à l’âge de 81 ans, a annoncé la radio samedi. Son vice-président Laurent Guimier a salué « l’une des voix les plus dingues et belles de la radio. Il nous a fait tellement rire et rêver sur Europe 1 pendant toutes ces années », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Hubert est parti. L’une des voix les plus dingues et belles de la radio. Il nous a fait tellement rire et rêver sur @Europe1 pendant toutes ces années. J’embrasse sa famille et ses potes de toujours. pic.twitter.com/t8stcuWm0H — Laurent Guimier 🎙 (@laurentguimier) April 13, 2019

Hubert Wayaffe avait notamment animé les émissions Dans le vent, Super SLC en 1968-1969, puis la nocturne Radio 2. « Europe N°1 recrutait : je me suis présenté et leur ai proposé d’adapter le concept américain de disc jockey », racontait-il dans le Dictionnaire amoureux d’Europe 1 (2015), entre autres souvenirs de soirées yéyé à Saint-Germain-des-Près.

« Une des dernières vraies grandes voix d’Europe »

« C’était un homme aux qualités de cœur exceptionnelles. Une des dernières vraies grandes voix d’Europe », a souligné son ex-collègue d’Europe 1, François Diwo. Isabelle Balkany s’est également fendue d’un tweet, dans lequel elle rappelle sa « mitraille de calembours »

Hubert, Hubert Wayaffe, animateur star d’Europe 1 des années 60 et 70, premier disc-jockey français nous a quittés cette nuit. C’était mon ami, mon grand frère, un homme aux qualités de cœur exceptionnelles. Une des dernières vraies grandes voix d’Europe. — Francois Diwo (@francoisdiwo) April 13, 2019