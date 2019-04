Ian Cognito, lors d'un sketch en ligne sur YouTube. — Capture d'écran /YouTube

Un sketch qui tombe au mauvais moment. Jeudi, l’humoriste britannique Ian Cognito est décédé d’une crise cardiaque alors qu’il donnait un spectacle au Lone Wolf Comedy Club à Bicester, au Nord de Londres. L’homme de 60 ans était en train de faire un sketch sur les crises cardiaques, ce qui a fait rire le public qui ne comprenait pas qu’il s’agissait de la réalité.

« Imaginez, vous vous réveillez et vous parlez gallois ! », venait-il de dire à son auditoire, avant de s’affaler sur une chaise. Une parfaite imitation d’un malaise cardiaque, selon les spectateurs, sauf que ça n’en était pas une. « On s’est senti très mal après ça. On est juste resté assis pendant cinq minutes, à le regarder et à se moquer de lui », a confié un spectateur au quotidien britannique The Times.

Un massage cardiaque sur scène

Comprenant qu’il se passait quelque chose, l’un de ses assistants est monté sur scène et s’est aperçu que le comédien ne respirait plus. L’ont alors rejoint deux infirmières qui assistaient au spectacle et un policier, qui ont commencé un massage cardiaque. A leur arrivée, les secours n’ont pu que constater son décès.