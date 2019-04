VIDEO. Kenza Farah dévoile le clip tout en sobriété de «La cible»

Kenza Farah dans le clip — Capture d'écran YouTube

L’attente a été longue pour les fans. Après cinq ans d’absence, Kenza Farah a repris le chemin des studios, pour présenter Au clair de ma plume, son 6e album sorti en février dernier. « J’ai enchaîné 5 albums pratiquement les uns derrière les autres, j’avais besoin de faire une petite pause et de prendre un peu de temps pour moi, a-t-elle expliqué à 20 Minutes. Cette pause a été pour moi primordiale et je me suis dit qu’on verra quand ça reviendra, je prends mon temps. Je pense qu’il faut vivre, tout simplement, pour pouvoir raconter. » Ce vendredi, la chanteuse a dévoilé le clip d’un nouveau conte, La cible.

« Repartir sur une page blanche »

Kenza Farah présente cette fois-ci un clip plutôt intimiste en noir et blanc, où elle parle de son entourage pervers. Après Ne me quitte pas et Au clair de ma plume, il s’agit du troisième extrait de cet album. Un nouveau projet musical qui signe le retour de la chanteuse, qui a profité de cette pause pour faire un petit bilan. « Quand on a une carrière, des albums derrière soi, à un moment donné on se pose et on se dit que c’est le moment de voir ce qu’on a accompli, ce qu’on aimerait faire, quelles ont été les erreurs commises… C’est introspectif mais ça a été aussi un exutoire pour moi, ça m’a fait du bien de chanter certaines choses, reconnait-elle. Je suis une personne assez pudique, j’ai un peu de mal à m’exprimer et c’est vrai que ma seule manière de le faire, c’est clairement la musique. Oui c’est un genre de bilan, pour repartir sur une page blanche. »