Deux semaines après la Pyramide du Louvre, JR de retour à La Havane

Deux semaines après son trompe-l’œil monumental autour de la Pyramide du Louvre, l’artiste français JR frappe encore : pour la Biennale de La Havane qui ouvre vendredi, il expose la photo géante d’un enfant cubain épiant les toits de la ville.

La star mondiale du collage photographique revendique « une relation directe à l’œuvre et sans chichis » et raconte ce projet d’habiller un mur du quartier chinois de La Havane, à l’invitation de l’Italien Lorenzo Fiaschi, directeur de la galerie Continua.

And the crane came ... work in progress in Cuba with @galleriacontinua @artecontinua_lahabana for the Biennale pic.twitter.com/BmbAeRpVLK