Avec sa voix rocailleuse, elle interprète Arlette, l’un des agents vedettes d’ASK de la série Dix Pour Cent sur France 2. Liliane Rovère se raconte dans La folle vie de Lili (Robert Laffont) une autobiographie qui retrace les 86 ans d’une vie bien remplie. Dans cet autoportrait dont le Parisien a dévoilé quelques extraits jeudi, elle révèle avoir été violée dans sa jeunesse. « Je suis une multirescapée », a-t-elle confié d’emblée au journal.

« On m’a assez pourri la vie ce jour-là »

Elle n’a que 18 ans. La comédienne danse au club Saint-Germain et deux amis lui proposent d’aller ailleurs, sur les Champs Elysées. Elle monte dans une voiture qui l’emmène vers des bois, et ils la violent. « Je ne me suis pas débattue, je n’ai pas imploré, je suis restée muette. (…) C’était ce que je pouvais faire de mieux », a-t-elle écrit dans l’extrait publié par Le Parisien.

Elle parle de cet événement 70 ans après les faits. Elle avait décidé de ne pas en faire un traumatisme. « Pas que je n’ai pas eu peur ou que ça ne m’a pas fait mal. Mais je n’avais pas envie de me pourrir la vie avec ce truc-là, on m’a assez pourri la vie ce jour-là ».