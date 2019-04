Jérémy Ferrari et Mamane sur le plateau de Quotidien sur TMC — CAPTURE TMC

Invité jeudi de Quotidien avec l’humoriste nigérien Mamane, Jérémy Ferrari a réagi au scandale du plagiat dans l'humour révélé par les vidéos de CopyComic. L’humoriste français, qui présentait le Festival de l’humour africain dans l’émission de Yann Barthès, ne cache pas avoir été amusé par les révélations du vengeur masqué du stand-up [à 31.15 dans la vidéo].

« Si tu te fais attraper, tais-toi »

« Les gens en réalité s’en foutent un peu de savoir que les humoristes ont copié, a-t-il avancé. Nous, en tant qu’humoristes, on se casse un peu le cul à écrire des trucs nouveaux, entre nous, c’est vrai qu’on se dit : "Ah, c’est quand même cool qu’il se fasse balancer". Mais, honnêtement, pour moi, c’est un non-événement. Je pense que Gad n’aurait pas dû attaquer en justice parce que si tu te fais attraper, tais-toi, dis "pardon, ok, je le referai plus", c’est tout. T’attaque le mec en justice, c’est encore pire. Du coup, on ne fait qu’en parler. Ils vont encore retrouver d’autres textes qu’il a pompés… »

Selon Copycomic jeudi, Gad Elmaleh tenterait de démasquer son accusateur via Facebook. « Un e-mail du cabinet d’avocats de Facebook » a été envoyé au vengeur masqué du monde du stand-up.