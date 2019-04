Une série Hawkeye, avec Jeremy Renner, sur Disney+ en préparation

Jeremy Renner, le 9 octobre 2014, à New York. — SIPANY/SIPA

Jeremy Renner passe à la série. Il va reprendre son rôle de Hawkeye pour une série limitée Marvel diffusée sur la plateforme de streaming de Disney, selon Variety mercredi.

Katherine Langford dans le rôle de Kate ?

Le projet serait une série d’aventures centrée sur Clint Barton – alias Hawkeye [œil de faucon en version française] et sur comment il passera le flambeau à son acolyte Kate Bishop, la première femme à revêtir le costume d’archer (Hawkeye). La jeune femme fait également partie des Young Avengers.

Disney et Marvel n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet, indique Variety, les représentants de Jeremy Renner non plus. Concernant l’interprète de Kate, Première indique que le personnage pourrait faire ses débuts dans Avengers : Endgame. Pourquoi pas Katherine Langford (de 13 Reasons Why) prévue dans le casting ?