Le rappeur d’Aulnay fait son grand retour après huit ans d’absence.

« Désolé pour mon absence, pour ceux qui ont patienté longtemps, j’espère qu’ils apprécieront le retour ». Après huit ans de silence radio, Sefyu redonne de la voix. Et c’est avec pas mal de retard que le rappeur arrive au rendez-vous fixé avec 20 Minutes pour parler de ce nouveau projet. Mais d’un, on n’est finalement plus à quelques minutes près, et de deux, l’artiste se montre tellement navré de ce contretemps (la faute aux embouteillages), et fait preuve d’un tel enthousiasme à l’idée de se dévoiler, qu’il est tout pardonné.

En mars dernier, un post Instagram avait mis le feu aux poudres. Sur son compte, Sefyu y postait l’image d’une casquette, sa marque de fabrique, accrochée à un mur. Le premier indice sur son retour, qui s’est révélé être plus tard, ni plus ni moins que la cover de son nouvel album, intitulé Yusef. Suivit ensuite la mise en ligne du clip du premier titre Mal (à) laise, sous la forme d’un court-métrage réalisé par Sefyu en personne.

Puis ce fut le tour de la confirmation de la date de sortie, le dévoilement d’un nouveau clip, les interviews promo… Jusqu’au jour J, ce vendredi, où sort enfin Yusef. Mais qu’attendre de ce grand retour ? Et surtout, où était passé Sefyu pendant tout ce temps ?

« J’ai fait un choix »

Petit rappel des faits pour ceux qui auraient dû mal à remettre les choses en place (en même temps c’est normal, le vendredi tout le monde est K.O. de sa semaine). Sefyu nous avait laissés en 2011, avec son troisième album Oui je le suis, qui après coup, mettait fin à des années de succès. Citons Molotov 4 notamment en 2008 (sur l’album Suis-je le gardien de mon frère ?), des disques d’or, des cartons de vente et une Victoire de la musique en 2009.

En d’autres termes, tout souriait au rappeur d’Aulnay. Et puis plus rien. Un manque d’inspiration ? Non. « J'étais arrivé à une période charnière dans ma carrière où le business commençait à prendre beaucoup d’importance et venait impacter sur toute la partie créative. Je n’avais jamais vraiment vécu cette ambivalence, explique-t-il. A côté de ça, il y avait la famille et ma mère qui commençait à avoir besoin de notre présence. J’ai vite fait le calcul dans ma tête, et j’ai fait un choix, celui de me concentrer sur les choses qui étaient les plus importantes, ça m’a permis de préserver des liens avec des gens proches ».

Sefyu se met alors en retrait. Il lit, voyage, fait beaucoup de sport (avant de devenir rappeur, il se destinait à une carrière dans le foot), travaille dans le domaine associatif, écrit des scripts, des scénarios… « Ça m’a permis de sortir de l’environnement de la musique, mais aussi de me déconditionner. De me dire que dans la vie il ne faut pas être prisonnier de ses acquis, de ce qu’on sait faire, il faut parfois aller vaquer à autre chose ». Huit ans ont passé donc, et le revoilà dans le rap game.

« Ça reste du Sefyu »

A l’image d’un boxeur qui avait raccroché les gants et qui remonterait sur le ring, Sefyu a recoiffé sa casquette pour reprendre le micro. Un couvre-chef qui a toujours été inséparable du personnage, l’artiste prenant soin de couvrir son regard. « Je le faisais car je ne voyais pas le parallèle entre l’image et la musique. J’essayais de mettre en avant ma musique plutôt que mon image, je ne voyais pas l’intérêt de faire des photos, de m’exposer… Finalement je me suis rendu compte que les magazines en avaient besoin, j’ai accepté d’y aller, mais à ma façon, sans qu’on me voie », révèle-t-il avec un petit sourire en coin, à visage découvert.

Hormis la casquette, les fans de Sefyu retrouveront aussi les particularités vocales qui ont fait son succès. Les gimmicks, comme le « oh ! », « un point d’impulsion avant de commencer à rapper et qui me fait ressortir toute l’énergie », une diction bien à lui, et des textes mêlant egotrip et engagement. « Les sonorités de cet album sont actuelles. Mais ça reste du Sefyu. J’ai voulu garder mon style, qu’on reconnaisse mon timbre de voix, mon débit et que je puisse faire passer des messages ».

« J’essaie d’être moi-même et faire ce que j’ai à faire »

Yusef, le verlan de Sefyu, s’annonce comme un album très personnel. Dans l’introspection, comme dans le titre Dans la glace (« J’ai reconnu mon ennemi quand j’ai vu mon reflet dans la glace »), ou dans le témoignage, de sa vie de quartier. Un état d’esprit relativement similaire au Sefyu des années 2000. « J’avais la position d’un artiste de banlieue qui dit des revendications sociales mais qui parle aussi de son train de vie, de son quotidien, le tout avec des codes très à lui », analyse-t-il. Sûr de lui, Sefyu n’appréhende pas la réaction de ses fans de la première heure : « Il y a toujours des comparaisons possibles mais j’assume mon évolution. Je n’essaie pas de faire du rap alimentaire pour être marketable ou comestible. »

Et quand on lui fait remarquer qu’en presque dix ans, l’industrie du rap a explosé, que la scène française compte désormais une multitude d’artistes variés, l’artiste fait preuve de sagesse : « Je ne sais pas si ma place a été prise, ou si je la récupère, en tout cas j’essaie d’être moi-même et faire ce que j’ai à faire ».