«Le Roi Lion» en live action sortira en salles en juillet 2019. — The Walt Disney Company France

Le Roi Lion sait teaser les fans du dessin animé. Dans une toute nouvelle bande-annonce du long-métrage signé Jon Favreau (Le livre de la jungle, Iron Man…) qui a été mise en ligne ce mercredi, on retrouve la bande mythique de lions.

Simba, Timon, Pumbaa, Rafiki, Zazu, Nala, Scar et les hyènes ont pointé le bout de leur museau dans l’adaptation en live action (prises de vue réelles) du film d’animation des années 1990.

On peut déjà apercevoir certaines scènes mythiques de la version originale, signée Roger Allers Rob Minkoff : la mort de Mufasa, le discours de Scar, les retrouvailles de Simba et de Nala, sa rencontre avec Timon et Pumbaa… Et la voix de Jean Reno, sous les traits de Mufasa.

Le film sortira en salles le 17 juillet prochain. Le Roi Lion est l’un des plus grands succès de tous les temps pour un film d’animation. Le nouveau film fera-t-il aussi bien ?