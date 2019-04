Nabilla confirme qu’elle «attend un bébé de Thomas»

Nabilla, à la Fashion week de Paris, le 24 janvier 2018. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

Nabilla confirme enfin la rumeur de sa grossesse. Dans une interview exclusive à Paris Match ce mercredi, la star de téléréalité et son compagnon Thomas Vergara​ se sont confiés. « Depuis octobre, nous calculions tout ! Ça ne marchait pas, nous ne comprenions pas. Nabilla faisait un test de grossesse tous les jours ! Quand c’est enfin arrivé, nous étions comme des fous », a confié Thomas dans un extrait publié en ligne.

« C’est un enfant de l’amour »

« Comment expliquerez-vous à votre enfant que vous avez blessé son père ? », interroge la journaliste. « Nous utiliserons ce drame pour lui prouver qu’il a des parents forts, qui ont fait face à toutes les épreuves. Et quand tout lui semblera insurmontable, nous lui dirons : "Si on a réussi, tu peux réussir aussi." », a rétorqué la jeune femme de 27 ans. Et Thomas confirme : « C’est un enfant de l’amour. »

Le couple a annoncé officiellement ses fiançailles en juillet dernier. Elle avait partagé la nouvelle sur Snapchat. « Vous n’allez pas le croire, mais mon chéri m’a fait sa demande en mariage » avait-elle lancé avant de fondre en larmes.