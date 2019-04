Astérix, par Conrad — éditions Albert René 2015

Le titre du prochain Astérix vient d'être dévoilé à la presse par le scénariste Jean-Yves Ferri et le dessinateur Didier Conrad, les auteurs officiels de la série depuis 2013.

La fille de Vercingétorix sera le 38ème album de la série et sa commercialisation est prévue le 24 octobre 2019.

La sortie de l'album correspondra presque jour pour jour au 60ème anniversaire de la création, le 29 octobre 1959, des aventures du petit Gaulois.

On savait déjà que les prochaines aventures du Gaulois préféré des Français se dérouleraient en Gaule (Astérix ne la quitte qu'un album sur deux et le dernier en date, publié en 2017, le voyait parcourir l'italie). Didier Conrad avait d'ailleurs confirmé, le 6 janvier, qu'Astérix et Obélix « resteraient cette fois au village ».

On sait désormais qu'y apparaîtra, en guest, Vercingétorix, ce grand chef gaulois « sans la défaite duquel le village n'aurait jamais eu à résister à l'envahisseur romain »... ou en tout cas, sa fille puisque le titre de l'album sera donc La fille de Vercingétorix et traduira la volonté des auteurs de « parler de l'adolescence au sein du village d'Astérix ».

C’est le 4ème album que co-écrivent ensemble de Didier Conrad et Jean-Yves Ferri. Leur volonté ? Ne pas imiter mais apporter leur touche. Le plus amusant ? Créer sans cesse de nouveaux personnages. pic.twitter.com/GRd5PbftjW — Astérix (@asterixofficiel) April 10, 2019

Ci-dessous, la première planche du futur album (© Ferri, Conrad & éd. Albert-René 2019)

La fille de Vercingétorix bénéficiera d'un premier tirage de cinq millions d'exemplaires, ce qui est tout à fait faramineux mais pas surprenant concernant un personnage dont les aventures se sont déjà écoulées, depuis sa création, à plus de 370 millions de volumes par le monde.

Un album hommage

Pour cet anniversaire, nous avons également réuni 60 auteurs pour rendre hommage à Asterix dans un ouvrage 100% inédit. Il s’appelle Génération Asterix et il sortira le 29 octobre ! #Asterix60 pic.twitter.com/rcsDg4JQR7 — Astérix (@asterixofficiel) April 10, 2019

Les éditions Albert-René ont profité de l'annonce pour révéler que pour fêter dignement les 60 ans de la création d'Astérix, un album « 100% inédit et intitulé Génération Astérix réunira 60 auteurs qui rendront chacun un hommage au Gaulois ». Ce livre collectif sortira, lui, le 29 octobre prochain, soit 60 ans jour pour jour après la création du héros de Goscinny et Uderzo.*

