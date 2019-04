Felicity Huffman devant le tribunal le 3 avril 2019. — Charles Krupa/AP/SIPA

Netflix a reporté mardi la sortie du film Otherhood, une comédie romantique avec Felicity Huffman qui devait être diffusé le 26 avril, selon The Hollywood Reporter. Pour l’instant, la plateforme de streaming n’a pas donné d’autre date. Cette décision a été prise alors que la célèbre interprète de Lynette Scavo dans Desperate Housewives a annoncé qu’elle allait plaider coupable d’avoir versé des pots-de-vin pour faciliter l’entrée de sa fille dans une université prestigieuse.

Lori Loughlin ne plaide pas coupable

« J’ai honte de la douleur que j’ai causée à ma fille (qui n’était pas au courant), ma famille, mes amis, mes collègues et au monde éducatif », a dit la comédienne dans une déclaration. « Je veux m’excuser auprès d’eux et, tout particulièrement, auprès des étudiants qui travaillent dur tous les jours pour entrer à l’université, et de leurs parents qui font d’immenses sacrifices pour les soutenir, avec honnêteté », a-t-elle ajouté.

Au total, 13 parents parmi les 33 inculpés de corruption ont accepté de plaider coupable dans ce dossier très médiatique, a annoncé lundi le procureur fédéral de Boston, Andrew Lelling. Parmi eux ne figure pas la comédienne Lori Loughlin (La fête à la maison), l’autre vedette de cette affaire.