La rumeur circulait depuis plusieurs mois. Elle vient d’être confirmée. Madonna chantera le samedi 18 mai lors de la finale de l’Eurovision à Tel-Aviv (Israël). Selon le quotidien israélien Haaretz qui relaye l’information ce lundi, la venue de la star américaine coûtera environ un million de dollars – elle sera accompagnée d’une équipe de 160 personnes. Une somme entièrement financée par l’homme d’affaires milliardaire Sylvan Adams.

Madonna devrait interpréter deux chansons : l’un de ses tubes et un nouveau titre. Haaretz avance que la chanteuse et les producteurs du concours ont eu des échanges tendus avant de se mettre d’accord, car le morceau inédit qu’elle envisageait de chanter contenait des messages politiques.

Le précédent Justin Timberlake

Ce n’est pas la première fois qu’un artiste d’envergure internationale se produit à l’Eurovision sans être candidat. En 2016, à Stockholm (Suède), le chanteur américain Justin Timberlake avait lancé son single Can’t stop the feeling après avoir repris Rock Your Body : quelque 200 millions de téléspectateurs à travers le monde avaient suivi sa performance en direct, juste avant l’annonce des points.

Quarante et un pays sont en lice à l’Eurovision 2019. La France, en tant que principal contributeur financier du concours, est qualifiée d’office pour la finale du 18 mai au même titre que l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et le pays hôte, Israël. Les autres participants devront en passer par les demi-finales des 14 et 16 mai. Vingt-six pays prendront part à la finale.

La France sera représentée par Bilal Hassani et sa chanson Roi.