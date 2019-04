Les chiffres des streams sont tombés et les deux frères affolent les compteur. — R. LESCURIEUX / 20 Minutes

Sorti à minuit vendredi 5 avril, Deux frères, le troisième album de PNL, est un raz-de-marée. Sur les plateformes d’écoute en ligne, il explose tous les records, comme l’a dévoilé Spotify : le duo a été le plus streamé dans le monde en 24 heures devant les groupes légendaires The Beatles, Queen, Coldplay… Avec 19 millions d’écoutes cumulées le 5 avril. Du jamais vu dans le monde du rap français.

Au DD, le premier titre, est ainsi entré dans le top 30 mondial des titres les plus écoutés sur Spotify. Sur Deezer, l’album a aussi été le plus écouté en 24 heures après une journée d’exploitation, un record que détenait auparavant Ninho avec l’album Destin.

Battus sur You Tube

Il faut dire que côté communication, PNL avait encore fait fort : bus parisiens et voitures Uber aux couleurs du groupe ont silloné la ville, et parade sur les Champs Elysées a été improvisée dans la soirée du vendredi 5 avril, lors de laquelle, Ademo et N.O.S ont offert un mini-concert du haut d’un bus à impériale.

Une semaine après sa sortie, le clip du titre Au DD comptait également plus de 25 millions de vues sur YouTube, un autre record pour un titre francophone. Au niveau mondial cependant, le rappeur canadien Drake, à qui certains prêtent un clash avec le groupe français, avait généré près de 40 millions de vues avec God’s Plan lors de sa première semaine.

Maintenant que Deux frères est sorti, les fans n’attendent qu’une chose : retrouver les rappeurs sur scène.