Semaine du 31 mars au 6 avril

« Hard Looters » fait le tour des meilleures boutiques geek de Tokyo

Déjà connu pour son Hard Corner, le Youtubeur jeux vidéo, Benzaie, vient de lancer une nouvelle émission, Hard Looters, créée avec Guillaume Dorison alias Asenka. Leur objectif, et délire, est de faire le tour des boutiques geek et gaming de Tokyo pour y dénicher les meilleures affaires. C’est le « loot » du titre, « butin » en anglais et terme incontournable du RPG.

Neuf ou occase, bizarrerie ou rareté, Game Gear modifié ou PC Engine dernier modèle, Dragon Ball ou Goldorak… tout y passe, c’est exigeant mais passionnant, tant ils sont heureux d’y être. Et nous aussi, par procuration. Chacun des 15 épisodes prévus est mis en ligne sur benzaieTV le vendredi, et le dernier en date, le cinquième, est consacré au Mandarake de Nakano Broadway, La Mecque des collectors.

Un documentaire Netflix revient sur l’affaire Maddie

Après Making A Murder et The Keepers, Netflix s’intéresse à une nouvelle affaire criminelle, l’un des cas les plus connus et les plus médiatiques de disparition d’enfant. En mai 2007, Gerry et Kate McCann sont en vacances au Portugal avec des amis et leurs enfants, des jumeaux de deux ans, et leur fille de trois ans, Madeleine.

Un soir, alors qu’ils dînent à une centaine de mètres de leur bungalow et vérifient régulièrement si les enfants dorment, Maddie disparaît sans laisser de trace. Pas de révélation ni de résolution, mais l’enquête au long cours de La disparition de Maddie McCann, sur dix ans et huit épisodes, donne le vertige, le vertige du vide, d’absence de pistes, d’incompétence policière, de cirque médiatique.

« SKAM France » enchaîne directement avec sa saison 4

Après deux bonnes mais discrètes saisons, SKAM France, l’adaptation d’un teen show norvégien, est devenu un véritable phénomène sériel et générationnel avec sa saison 3, l'histoire du coming out de Lucas et sa rencontre avec Eliott. On parle de près de 30 millions de vues ! Fort de ce succès, France Télévisions a enchaîné avec la saison 4, focalisée sur le personnage d’Imane. Le premier épisode est disponible en intégralité depuis vendredi sur France TV Slash.

Un beau portrait de Columbo, ou de Peter Falk, ou des deux

Malgré la fin de la série, malgré la mort de son interprète, Columbo est toujours au rendez-vous, tous les samedis soir sur TMC. Et à coup sûr dans le reste du monde. Aujourd’hui l’un des inspecteurs et héros de télévision les plus célèbres, Columbo a presque fait oublier l’acteur sous l’imperméable, un comédien révélé au cinéma et fidèle de John Cassavetes. Entre biographie et enquête, le documentaire Peter Falk versus Columbo revient sur la carrière de l’acteur, et sa symbiose avec son double de fiction. Disponible jusqu’au 18 avril sur Arte.tv.