Le bus de PNL sur les Champs Elysées, vendredi 5 avril. — Capture d'écran / Youtube

Décidément, les deux frères qui composent le duo PNL ne font rien comme tout le monde. Vendredi soir, ils ont remonté l’avenue des Champs Elysées dans un bus à impériale depuis lequel ils ont salué leurs fans. Des centaines de personnes ont suivi ce bus et ont filmé son trajet, pour des vidéos sur les réseaux sociaux qui n’étaient pas sans rappeler le tour de l'équipe de France de football (le temps et la proximité avec les gens en plus) au même endroit cet été.

@PNLMusic et leurs amis paradent le long des Champs-Élysées en bus #pnl pic.twitter.com/1O12atr7kx — Julia Benarrous (@JuliaBenarrous) April 5, 2019

A bord du bus aux couleurs du groupe se trouvaient des amis et les collaborateurs les plus proches du duo. Ademo et N.O.S, les noms de scène de Tarik et Nabil Andrieu, ont été acclamés tout au long de leur parcours avant de faire une halte près de l’Arc de Triomphe, au pied duquel ils ont fait un petit concert privé à l’attention de ceux qui les avaient suivis. De quoi ravir leurs fans pour le lancement de leur nouvel album, Deux frères.