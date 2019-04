Deux jours après le meurtre Nipsey Hussle, la police de Los Angeles tient son suspect. Le LAPD a annoncé mardi avoir arrêté un homme de 29 ans, soupçonné d'avoir ouvert le feu sur le jeune rappeur.

Eric Holder, the suspected killer of Nipsey Hussle, has been arrested and is in police custody. Thank you to both our community for the heightened awareness/vigilance, and our partners at @LASDHQ. pic.twitter.com/0zujy89Yfm