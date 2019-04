e gauche à droite: l'affiche de l'exposition «Robots» à la Cité des sciences; un drone, Pepper, le robot humanoïde HRP-2 et le robot bipède Rabbit. — AFP / SIPA / CNRS

Les robots n’ont pas tous la tête de C-3PO, le pote humanoïde de R2D2 dans Star Wars. « Dès lors qu’un capteur déclenche ou inhibe une action, c’est un robot, a expliqué Pierre Duconseille, commissaire de l’exposition permanente Robot qui s’est ouvert ce mardi à la Cité des sciences et de l’industrie. Un robot ne sera jamais qu’une machine capable de s’adapter à son environnement ».

Etre ou ne pas être un robot

La première partie « Robot, pas robot ? » invite le visiteur à distinguer un robot d’une machine. Capteurs, actionneurs, programmes… Un robot à l’aptitude de s’adapter et d’interagir avec son environnement de façon plus ou moins autonome. Peut-on considérer un ascenseur comme un robot ? Qu’en est-il du robot mixeur ? On fait le point des robots « invisibles » de notre quotidien en vidéo.