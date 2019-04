Michaël Youn et Anne Marivin au Mandarin Oriental, lors de l'interview WTF. — Emilie Petit/20 Minutes

A l’écran, ils incarnent Nadia et Fabrice, en couple et meilleurs amis de Béatrice (Alexandra Lamy) et Frédéric (José Garcia), dans le dernier film d'Eric Lavaine, Chamboultout, en salles ce mercredi.

Dans la vie, Michaël Youn est plutôt « trop » et Anne Marivin, pas vraiment « assez ». C’est en tout cas ce qu’ils nous ont avoué, face caméra, lors d' une interview WTF.

Et ils ont balancé. Anne Marivin a affirmé que Michaël Youn « se masturbait trop » - ce qu’il a confirmé - et qu’elle détestait se faire « agresser à la boulange' ».

L’ancien animateur du Morning Live - qui est aussi chanteur, acteur, scénariste, réalisateur - a expliqué que, pour lui, les problèmes de cheveux, « quand ils ne veulent pas se mettre d’équerre, ça peut flinguer une journée ! ». Pas tous les jours facile, quoi.