Mick Jagger à Londres, le 7 décembre 2018. — Blitz Pictures/REX//SIPA

Mick Jagger va subir une opération du cœur destinée à lui remplacer une valve cardiaque, ce qui a poussé les Rolling Stones à annuler leur tournée aux Etats-Unis, a annoncé la presse spécialisée lundi.

Le mythique groupe de rock britannique avait annoncé samedi le report de leur tournée américaine de 17 dates « No filter tour », prévue entre avril et juin, en citant un « traitement médical » que devait recevoir la star de 75 ans, qui a huit enfants, cinq petits-enfants et une arrière-petite-fille.

Selon le magazine américain Rolling Stone – qui n’a pas de rapport avec le groupe –, Mick Jagger va se faire opérer du cœur. Cette information vient confirmer celle du site Drudge Report, qui a précisé que le chanteur allait se faire opérer vendredi à New York. Une des valves cardiaques de Mick Jagger doit être remplacée. « Les médecins ont dit à Mick qu’il ne pouvait pas partir en tournée pour le moment car il a besoin d’un traitement médical », avait expliqué le groupe.